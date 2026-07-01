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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В АРМЕНИИ ФЕРМЕРЫ ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТЫ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ СО СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ
15:17 21.07.2026
Фермеры Армении вышли на акцию протеста. Они перекрыли международною трассу, ведущую в Иран, требуя от властей спасти их от разорения. Поводом для блокады стали трудности с реализацией урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раньше выращенные ими помидоры активно скупали местные заводы. Теперь же они отказываются от закупок объясняя это невозможностью отправлять продукцию на экспорт. В результате в хозяйствах скопились сотни тонн невостребованных овощей. Проблемы возникли после того, как Россия ввела ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая сельхозпродукцию, выявив нарушения. В результате из-за переизбытка томатов цены на них сильно упали, а фермеры несут убытки.
Теперь мы не знаем, что с нами будет. Поэтому нам приходится прибегать к этому. Это акция отчаяния. Мы надеемся хоть на какое-то решение этой ситуации. Тонущий не сдается.
Аграрии выступили с требованием либо предоставить отсрочку по кредитам, либо решить проблему с реализацией урожая. Ранее министр экономики Армении обещал урегулировать ситуацию, но по словам протестующих так ничего и не сделано.
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