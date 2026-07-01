Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, подписанное в прошлом году, вступает в силу 22 июля.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, с этого момента будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота. Соглашение заключено на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.

«Для поставщиков из стран Евразийского экономического союза созданы уникальные условия – у Монголии нет других таких соглашений в регионе. Нашим производителям открывается доступ по широкой линейке продовольственных и промышленных товаров, таких как молочные продукты, напитки, кондитерские изделия и шоколад, автомобили и грузовики, косметика и парфюмерия, иные потребительские товары», – сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

В свою очередь, на рынок Союза в льготном режиме будут поступать высококачественная мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир, другие промышленные и сельскохозяйственные товары.

В преддверии запуска Соглашения Комиссия вместе с бизнесом и ответственными ведомствами сторон согласовала ряд ключевых шагов, направленных на обеспечение дальнейшего роста поставок. В частности, достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, включая увеличение поставок мяса и мясной продукции, устранении технических барьеров доступа на рынки друг друга, развитии электронной торговли.

«На ожиданиях вступления в силу Соглашения бизнес сторон активизировал деловые связи и нарастил взаимную торговлю в начале этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, – отметил министр ЕЭК. – Уверен, что создаваемые документом условия позволят вывести отношения на качественно новый уровень».

Андрей Слепнев призвал деловое сообщество активно использовать полученные преференции и развивать сотрудничество с монгольской стороной.