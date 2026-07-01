В атомной отрасли разработали систему «Когнитрон», предназначенную для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, создания ИИ-помощников и ИИ-агентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, решение поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио- и видеофайлами и позволяет быстро и без участия разработчиков дообучать большие языковые модели знаниями компании. В мае 2026 года «Когнитрон» был включен в реестр российского ПО (запись № 33699).

На базе «Когнитрона» можно создавать ИИ-помощников узконаправленных специалистов — юриста, сотрудника отдела закупки, инженера-проектировщика, специалиста контроля качества, специалиста по оценке персонала и др. Создание агентов доступно сотрудникам без специализированных знаний. «Когнитрон» позволит «Росатому» внедрить искусственный интеллект в Корпоративное хранилище данных на импортонезависимой платформе (КХД 2.0) — информационно-аналитическую систему для сбора, хранения и обработки данных организаций атомной отрасли. На базе «Когнитрона» реализуется модуль интеллектуальной обработки источников ценовой информации. Решение позволит сотрудникам осуществлять умный поиск аналогов товаров по базе ранее закупленной продукции. В качестве помощника инженера-проектировщика генеративный ИИ потенциально может использоваться для поддержки проектирования атомных объектов, инженерных систем, зданий, сооружений и технологических решений. Ассистент ищет требования к проектируемой системе, генерирует технические описания, проводит проверки полноты проектной документации.

«”Когнитрон” открывает перед “Росатомом” широкие возможности применения искусственного интеллекта. Решение одновременно является и средой коммуникации ИИ-агентов между собой, и средством интеграции ИИ с внешними ИТ-системами. Можно быстро автоматизировать целые бизнес-процессы, программируя агентов на естественном языке, обучая ИИ за счет опыта специалистов на местах», — отметил начальник управления планирования и отчетности блока по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Игорь Чернов.

«Наша главная цель при создании “Когнитрона” — сделать технологии искусственного интеллекта доступными не только для ИТ-специалистов, но и для экспертов предметных областей. Мы разработали интуитивно понятный интерфейс, который позволяет юристу, инженеру или специалисту по закупкам самостоятельно создавать персонализированных ИИ-помощников без написания кода. Это меняет парадигму: теперь каждый сотрудник может автоматизировать рутинные задачи и сосредоточиться на творческой составляющей своей работы», — прокомментировал разработчик «Когнитрона», директор по ИИ компании-интегратора цифровых решений «Росатома» Олег Белоусов.

Справочно:

Решение «Когнитрон» включает готовые шаблоны для интеллектуального поиска по документам, обслуживания оборудования, техподдержки, проверки документов на соответствие нормам, анализа рисков и составления должностных инструкций. «Когнитрон» может применяться для решения задач на предприятиях атомной промышленности: выступать интеллектуальным помощником оператора АЭС (быстро находить нужные инструкции и регламенты, схемы, параметры оборудования, пояснять порядок действий по утвержденным процедурам), помогать в работе с большим массивом документации, анализировать инциденты и отклонения с формированием рекомендаций по устранению для персонала.

Блок информационных и цифровых технологий госкорпорации «Росатом» в рамках реализации Единой цифровой стратегии (была утверждена в 2018 году) развивает разработку программного обеспечения (ПО). Залогом успешной цифровой экспансии является научно-технический потенциал, накопленный атомной отраслью за 80 лет развития. «Росатом» ставит перед собой амбициозную задачу – достижение к 2030 году глобального лидерства по ряду технологий на мировом рынке цифровых решений.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. «Росатом» принимает активное участие в этой работе.