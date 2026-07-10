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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2026 ГОДА
12:52 13.07.2026
Евразийский банк развития прогнозирует ускорение роста российской экономики во втором полугодии 2026 года.
Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу аналитиков ЕАБР, по итогам текущего года рост ВВП России составит 1%. Главными драйверами экономической активности станут повышенные цены на нефть и сырье, которые увеличат экспортную выручку и обеспечат надежную поддержку государственному бюджету. Дополнительный импульс экономике придадут стабильная динамика в обрабатывающем секторе и масштабный бюджетный импульс. Важным внутренним фактором станет постепенная адаптация бизнеса и потребителей к повышению налоговой нагрузки.
Параллельно с ростом производства эксперты ожидают улучшения ситуации в финансовом секторе за счет продолжения цикла снижения ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики сформирует благоприятные условия для восстановления инвестиционной активности предприятий. По оценкам банка, к концу 2026 года ключевая ставка опустится до уровня 12%.Финансовые послабления будут происходить на фоне уверенного замедления инфляции, которая к концу года должна составить 5,3%. Сдерживанию цен поспособствуют сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий на начальном этапе и крепкий курс национальной валюты. Тем не менее, аналитики отмечают, что сдерживающими факторами для более глубокого снижения инфляции останутся плановая индексация тарифов, увеличение налогов и сборов, а также сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания участников рынка.
Стабильная ситуация на сырьевых рынках окажет ключевое влияние и на валютный сектор. Среднегодовой курс российской валюты прогнозируется на уровне 76 рублей за доллар. Этому помогут высокие цены на энергоносители, хотя постепенное снижение ключевой ставки и закономерное восстановление спроса на импортные товары будут оказывать на рубль умеренное встречное давление.
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