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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ИНФЛЯЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ СОСТАВИЛА 10,3% В ИЮНЕ 2026 ГОДА
10:56 13.07.2026
Инфляция в Казахстане составила 10,3% в июне 2026 г. после 10,4% в мае.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, замедление годового показателя обеспечила динамика продовольственных товаров: рост цен в этом сегменте снизился до 10,4% после 10,7% месяцем ранее. На этом фоне непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7% , а цены на услуги выросли на 9,0% после 8,7%.
«Полагаем, что повышенные процентные ставки продолжат способствовать сдерживанию инфляционного давления. Прогнозируем дальнейшее снижение инфляции до 9,7% к концу 2026 г», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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