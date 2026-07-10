Инфляция в Казахстане составила 10,3% в июне 2026 г. после 10,4% в мае.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, замедление годового показателя обеспечила динамика продовольственных товаров: рост цен в этом сегменте снизился до 10,4% после 10,7% месяцем ранее. На этом фоне непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7% , а цены на услуги выросли на 9,0% после 8,7%.

«Полагаем, что повышенные процентные ставки продолжат способствовать сдерживанию инфляционного давления. Прогнозируем дальнейшее снижение инфляции до 9,7% к концу 2026 г», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).