Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, проект соглашения направлен на обеспечение взаимного признания стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, выданной в государстве происхождения материнского банка (страховой организации). Такое признание позволит по упрощенной процедуре осуществлять учреждение или приобретение дочернего банка либо страховой организации на территории государства пребывания.

Проект соглашения разработан в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС и Планом мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка.

К настоящему моменту проект соглашения прошел процедуру внутригосударственного согласования во всех государствах – членах Союза.

«Одобрение проекта соглашения – значимый шаг на пути к формированию общего финансового рынка ЕАЭС. Взаимное признание стандартизированной лицензии позволит банкам и страховым организациям выходить на рынки государств Союза по упрощённой процедуре, что снизит административные барьеры и создаст новые возможности для потребителей финансовых услуг во всех наших странах», – заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.