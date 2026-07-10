|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ В БАНКОВСКОМ И СТРАХОВОМ СЕКТОРАХ
14:29 10.07.2026
Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза.
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, проект соглашения направлен на обеспечение взаимного признания стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, выданной в государстве происхождения материнского банка (страховой организации). Такое признание позволит по упрощенной процедуре осуществлять учреждение или приобретение дочернего банка либо страховой организации на территории государства пребывания.
Проект соглашения разработан в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС и Планом мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка.
К настоящему моменту проект соглашения прошел процедуру внутригосударственного согласования во всех государствах – членах Союза.
«Одобрение проекта соглашения – значимый шаг на пути к формированию общего финансового рынка ЕАЭС. Взаимное признание стандартизированной лицензии позволит банкам и страховым организациям выходить на рынки государств Союза по упрощённой процедуре, что снизит административные барьеры и создаст новые возможности для потребителей финансовых услуг во всех наших странах», – заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2026
Курсы в банках
на 10.07.2026
Конвертация в банках
на 10.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте