ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ В БАНКОВСКОМ И СТРАХОВОМ СЕКТОРАХ


14:29 10.07.2026

Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, проект соглашения направлен на обеспечение взаимного признания стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, выданной в государстве происхождения материнского банка (страховой организации). Такое признание позволит по упрощенной процедуре осуществлять учреждение или приобретение дочернего банка либо страховой организации на территории государства пребывания.

Проект соглашения разработан в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС и Планом мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка.

К настоящему моменту проект соглашения прошел процедуру внутригосударственного согласования во всех государствах – членах Союза.

«Одобрение проекта соглашения – значимый шаг на пути к формированию общего финансового рынка ЕАЭС. Взаимное признание стандартизированной лицензии позволит банкам и страховым организациям выходить на рынки государств Союза по упрощённой процедуре, что снизит административные барьеры и создаст новые возможности для потребителей финансовых услуг во всех наших странах», – заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2026
валюта курс
EUR 3.2696
USD 2.8607
RUB 3.7668
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 +0.0069
USD 2.8696 +0.0089
RUB 3.7472 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2800 3.2880
USD 2.8620 2.8690
RUB 3.4500 3.5350
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1490
EUR/RUB 92.6000 95.2000
USD/RUB 80.8000 83.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте