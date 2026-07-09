|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ГОСЗАКУПКИ, БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ
09:03 10.07.2026
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции.
Как сообщает пресс-служба Правительства, повестка дня включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, конкуренции, стандартизации.
По итогам заседания Советом ЕЭК принят ряд решений:
Внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок;
Одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза. Принятие Соглашения создаст условия для упрощенного доступа на рынки банковских и страховых услуг государств - членов ЕАЭС, сформирует предпосылки для повышения уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, развития добросовестной конкуренции на общем финансовом рынке;
В целях обеспечения беспрепятственных поставок продукции предприятиями экспортерами утвержден план мероприятий по реализации общего процесса, предусматривающего обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации;
Особое внимание было уделено рассмотрению и согласованию проекта повестки заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного к проведению 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2026
Курсы в банках
на 10.07.2026
Конвертация в банках
на 10.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте