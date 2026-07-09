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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ГОСЗАКУПКИ, БАНКОВСКИЕ И СТРАХОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. СОВЕТ ЕЭК ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ


09:03 10.07.2026

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба Правительства, повестка дня включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, конкуренции, стандартизации.

По итогам заседания Советом ЕЭК принят ряд решений:

Внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок;

Одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в рамках Евразийского экономического союза. Принятие Соглашения создаст условия для упрощенного доступа на рынки банковских и страховых услуг государств - членов ЕАЭС, сформирует предпосылки для повышения уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, развития добросовестной конкуренции на общем финансовом рынке;

В целях обеспечения беспрепятственных поставок продукции предприятиями экспортерами утвержден план мероприятий по реализации общего процесса, предусматривающего обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации;

Особое внимание было уделено рассмотрению и согласованию проекта повестки заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного к проведению 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
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