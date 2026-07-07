Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины до 29 апреля 2027 года включительно.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 6 сентября 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 30 апреля 2026 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016 года № 6. Размер пошлины составляет от 4,32 до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.