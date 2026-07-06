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РАСШИРЕНИЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ЕАЭС

10:53 07.07.2026 Расширение промышленной кооперации обсудили на заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС, сообщает Telegram-канал Минпрома. Заседание прошло под председательством Члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕАЭС Гоар Барсегян. Особое внимание было уделено реализации механизма финансовой поддержки совместных проектов, перспективных направлений взаимодействия государств-членов Союза в высокотехнологичных отраслях промышленности. Также шла речь о повышении эффективности совместных кооперационных и инвестиционных проектов на евразийском пространстве. Среди участников – министр промышленности Республики Беларусь Андрей Кузнецов, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр промышленности Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев.