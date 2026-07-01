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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕЭК ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ В ЕАЭС


16:02 06.07.2026

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в пятницу завершился двухдневный международный круглый стол, посвященный развитию гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) на пространстве ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, главной темой обсуждения стало применение БАС под воздействием критических факторов. В первую очередь это экстремальный климат и сложные географические условия, зоны конфликтов и радиоэлектронное подавление (РЭБ), ограниченная инфраструктура связи и техногенные помехи.

«Формирование общего и безопасного рынка услуг с применением беспилотных авиационных систем на пространстве ЕАЭС невозможно без учета всего спектра сложных условий их эксплуатации. Наша цель — подготовить конкретные предложения на основе скоординированных действий государств-членов, опыта международных организаций и инструментов права Союза», — подчеркнул директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.

Особое внимание эксперты уделили международной практике. Участники круглого стола наметили приоритеты для адаптации стандартов ИКАО под нужды авиарынка ЕАЭС. Также были предложены механизмы оперативного взаимодействия ведомств стран-участниц при трансграничных полетах беспилотников в форс-мажорных ситуациях.

Участниками встречи стали представители органов госвласти, авиационных властей, международных организаций и эксперты — которые определили совместные подходы к эксплуатации дронов в сложных и нестандартных условиях.
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