С 22 по 25 июня в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Республикой Индией.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в рамках раунда состоялось обсуждение текста будущего соглашения, а также вопросов доступа на рынок. По его итогам стороны договорились о графике дальнейшего движения вперед.

«Переговорные команды рассмотрели основные моменты будущей сделки, в том числе правила в сфере нетарифных мер и ключевые запросы по доступу на рынок друг друга. Конструктивный подход всех сторон свидетельствует о нацеленности на достижение значимых результатов», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.