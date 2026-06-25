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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС И ИНДИЯ ПРОВЕЛИ ВТОРОЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ


12:39 26.06.2026

С 22 по 25 июня в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Республикой Индией.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в рамках раунда состоялось обсуждение текста будущего соглашения, а также вопросов доступа на рынок. По его итогам стороны договорились о графике дальнейшего движения вперед.

«Переговорные команды рассмотрели основные моменты будущей сделки, в том числе правила в сфере нетарифных мер и ключевые запросы по доступу на рынок друг друга. Конструктивный подход всех сторон свидетельствует о нацеленности на достижение значимых результатов», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
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