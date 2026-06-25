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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И ЕАБР ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:49 25.06.2026

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов 25 июня на полях Годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы подписали Меморандум о сотрудничестве между Комиссией и Евразийским банком развития.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, меморандум разработан с учетом перспективных направлений развития Евразийского экономического союза и отражает необходимость актуализации договорно-правовой базы сотрудничества сторон.

Документ призван обновить действующие механизмы совместной работы и дополнить их новыми направлениям взаимодействия, отвечающим экономическим и технологическим реалиям.

В частности, предусматривается развитие инструментов поддержки реализации совместных кооперационных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, а также совершенствование механизмов финансового содействия экспорту совместно произведенной продукции стран ЕАЭС. Новый Меморандум также создает условия для развития взаимодействия сторон в сфере расширения применения информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Подписание данного Меморандума – важный шаг в укреплении партнёрства между ЕЭК и ЕАБР. Документ станет прочным ориентиром нашей дальнейшей совместной работы по продвижению интеграционных проектов, которые обладают экономическим потенциалом и требуют соответствующего инвестиционного обеспечения», – резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Предыдущий Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и ЕАБР был подписан в 2013 году.

Государствами-участниками ЕАБР являются: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
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