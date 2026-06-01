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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


СТРАНЫ ЕАЭС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА


16:15 23.06.2026

На Консультативном комитете по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии обсуждены реализация плана гармонизации законодательства и дальнейшая работа по формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Заседание прошло в Ереване под председательством директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аркадия Хачатряна. В мероприятии приняли участие руководители и представители центральных (национальных) банков и финансовых регуляторов стран ЕАЭС.

Члены Консультативного комитета рассмотрели и одобрили отчёт о ходе реализации плана мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка за 2025 год.

«В отчёте отражена работа по гармонизации законодательства в банковском и страховом секторах и на рынке ценных бумаг, проведённая Комиссией совместно с финансовыми регуляторами, – отметил Аркадий Хачатрян. – Гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков являются важными и необходимыми условиями создания общего финансового рынка ЕАЭС».

Участники заседания обсудили вопрос о ходе работы по выполнению распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2025 года № 7 «О подходах к гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза».

В рамках исполнения распоряжения ВЕЭС рассмотрены вопросы актуализации Договора о Союзе, Соглашения о гармонизации, плана гармонизации законодательства, Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС и определения согласованных подходов к трансграничному представлению финансовых услуг на общем финансовом рынке.

Члены Консультативного комитета приняли решение продолжить работу по выполнению распоряжения ВЕЭС № 7 с учётом сроков, установленных дорожной картой по реализации Декларации «Евразийский экономический путь».
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