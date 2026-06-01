ЕЭК может создать с ШОС и СНГ постоянно действующую диалоговую площадку по вопросам энергетики. С такой инициативой выступил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 6-ой встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой в этом году председательствует Республика Кыргызстан. Встреча министров стран ШОС прошла 19 июня в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, целесообразность создания постоянно действующей диалоговой площадки по энергетическим вопросам между Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ обусловлена схожестью повесток, подходов и вызовов, стоящих перед ними, отметил министр ЕЭК.

«Наши повестки во многом совпадают. Это энергетическая безопасность, устойчивость энергосистем, интеграция энергетических рынков, цифровизация отрасли, реализация совместных инфраструктурных проектов. В этой связи назрела необходимость в более регулярном и содержательном диалоге между нашими международными организациями», - обозначил Арзыбек Кожошев.

Министр ЕЭК предложил «рассмотреть возможность проведения в ближайшей перспективе совместного мероприятия по энергетической тематике» и выразил уверенность, что такой диалог пойдет на пользу организациям, позволит избежать дублирования усилий, ускорит выработку совместных решений и придаст дополнительный импульс энергетическому сотрудничеству.

Также Арзыбек Кожошев принял участие в открытии международной выставки «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026», которая приурочена к председательству Республики Кыргызстан в ШОС.

Выставка дала возможность ознакомиться с новейшими технологиями в области энергетики и инфраструктуры, расширить международное партнерство на пространстве ШОС. В рамках деловой программы активно обсуждались вопросы транзита энергии, реализации совместных гидроэнергетических проектов и внедрения экологически чистых технологий.

В мероприятии приняли участие делегации профильных министерств, лидеры энергетической отрасли, инвесторы и отраслевые эксперты из стран ШОС.