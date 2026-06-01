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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАБР ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА РАБОТУ НА КИТАЙСКОМ МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ (CIBM)
16:10 22.06.2026
Евразийский банк развития (ЕАБР) получил прямой доступ на китайский межбанковский рынок облигаций (CIBM), сообщает пресс-служба банка.
Данная площадка является второй по величине в мире, а её объем оценивается примерно в 22 триллиона долларов.
Полученная лицензия открывает для финансового института принципиально новые возможности. Теперь банк сможет напрямую участвовать в торгах облигациями, проводить операции РЕПО, а также работать с деривативами. Это позволит ЕАБР существенно повысить эффективность управления ликвидностью и расширить возможности для финансирования трансграничных проектов в китайских юанях.
Такой шаг стал важной вехой в развитии международного сотрудничества и интеграции финансовых рынков. Председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов подчеркнул стратегическое значение этого события, отметив, что лицензия стала еще одним мостом между проектами банка и одним из крупнейших рынков капитала в мире.
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