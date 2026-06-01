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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕЭК ОБСУДИЛИ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ КОНКУРЕНЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС


16:21 19.06.2026

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло совместное заседание Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования Евразийского экономического союза и рабочей группы по искусственному интеллекту при блоке по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр ЕЭК подчеркнул особую актуальность темы заседания для стран евразийской «пятёрки» – «Искусственный интеллект: подходы к регулированию и использованию в сфере контроля за состоянием конкуренции в ЕАЭС».

«Искусственный интеллект для антимонопольных органов – одновременно объект регулирования и эффективный инструмент контроля. Следует внедрять технологии ИИ в практику антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве совместно с экспертным сообществом», – отметил Максим Ермолович.

Участники мероприятия обменялись в том числе опытом применения современных технологий для выявления противоправных антиконкурентных практик, обсудили методологическую основу и инструменты контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС на основе искусственного интеллекта.

Подтверждена общая заинтересованность во взаимодействии блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК и экспертов, которые специализируются в разработке и использовании ИИ-технологий. Это необходимо для дальнейшего выявления тенденций и проблематики при применении искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования.
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