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ЦЕНТРОБАНК РОССИИ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 14,25% ГОДОВЫХ


15:25 19.06.2026

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В апреле – мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в 1к26. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале. На ценовую динамику в этот период значимо влияли волатильные позиции. В июне они могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оперативным данным, в 2к26 показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в 1к26. В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной.

Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. При этом наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. По оценкам Банка России, это не является признаком ужесточения денежно-кредитных условий и прежде всего связано с неопределенностью относительно будущих бюджетных проектировок. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в последние месяцы выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии.

1 июля 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза – 13:30 по московскому времени.
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