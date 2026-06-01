Беларусь предлагает странам СНГ объединить усилия для развития креативных индустрий. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на пленарном заседании международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий "Взаимодействие культур: сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Правительства.

"Проектом Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы предусмотрены три ключевых блока. Первое - это сближение подходов к классификации креативных индустрий и оценке их вклада в экономику. В начале 2026 года Беларусь утвердила перечень собирательных группировок креативных индустрий. Российская и белорусская методики в целом схожи и опираются на подходы ЮНКТАД. Их дальнейшая гармонизация повысит эффективность государственной политики. Второе - обмен опытом в области регулирования креативной экономики. Третье - реализация совместных культурных и туристических проектов", - отметил Александр Турчин.

На пространстве СНГ также реализуются значимые инициативы, способствующие укреплению культурных связей: соглашение о совместном фильмопроизводстве, придание Национальному историко-культурному музею-заповеднику "Несвиж" статуса базовой организации СНГ по музейному делу.

"Мы все в начале пути по развитию креативной экономики. Поэтому совместное обсуждение продвижения креативных индустрий всеми странами СНГ, поиск новых подходов имеют стратегическое значение для модернизации экономик и укрепления гуманитарных связей в регионе. Странам СНГ для выгодного сотрудничества в креативной индустрии необходимо сфокусироваться на создании общего цифрового рынка, совместном производстве контента и защите интеллектуальной собственности. В результате совместных действий мы получаем масштабирование рынка, что означает выход локальных проектов на общую аудиторию более чем в 250 млн человек, снижение расходов, а значит, разделение затрат на дорогостоящее производство графики, софта и кино, продвижение уникального культурного кода стран СНГ на мировом уровне. Содружество может выступить эффективной площадкой для обмена лучшими практиками креативных индустрий", - подчеркнул Премьер-министр.

По мнению Александра Турчина, креативная экономика - не просто новый сектор хозяйства, это смена модели конкурентоспособности в глобальном масштабе. "Беларусь, Россия и все страны Содружества обладают уникальным потенциалом: общая история, культурные традиции, высокий уровень образования, технологические компетенции и, что особенно важно, политическая воля к сотрудничеству. Уверен, что объединение усилий позволит нам сформировать конкурентоспособную креативную отрасль экономики, способную стать одним из главных драйверов роста и устойчивого развития наших стран", - заключил Глава белорусского Правительства.