Ценовое давление в России ослабевает. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В мае 2026 г. потребительские цены выросли на 5,3% после 5,6% в апреле. Динамика по компонентам корзины была неоднородной. Продовольственная инфляция замедлилась до 2,9% после 4,0% месяцем ранее.

Во многом это связано со снижением цен на сезонные овощи и фрукты на 10,4% после уменьшения на 6,6% в апреле. В то же время рост цен на непродовольственные товары ускорился до 4,2% после 3,9% , а рост цен на услуги – до 10,1% после 9,9% . Базовая инфляция составила 4,9% и осталась близкой к уровню предыдущего месяца. Процесс дезинфляции сдерживают повышенные инфляционные ожидания населения: в мае они находились на уровне 13%, что превышает средний показатель 2018-2019 гг. – 9,3%.

«Прогнозируем инфляцию около 5,3% по итогам 2026 г.», - отмечают аналитики Евразийского банка развития.