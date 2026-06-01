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РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПРЕДСТАВИТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В МИНСКЕ
14:11 15.06.2026
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на III Международной выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026", которая пройдет с 17 по 19 июня в Минске, сообщает пресс-служба организации.
Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь и Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо".
"Рособоронэкспорт отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, а также продемонстрируем партнерам новейшие российские разработки, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В экспозиции Рособоронэкспорта будут представлены российские разработки в области обеспечения безопасности государства и общества. Основные акценты сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности.
В составе единой российской экспозиции в выставке также примут участие входящие в Госкорпорацию Ростех холдинги, в том числе "Росэл", Концерн "Калашников" и другие.
На своем стенде Рособоронэкспорт презентует наиболее востребованные на мировом рынке барражирующие боеприпасы и разведывательные БпЛА. Среди них - комплекс "Ланцет-Э" от ZALA, состоящий из разведывательного беспилотника и двух барражирующих боеприпасов, разведывательный БпЛА "СКАТ 350М", барражирующий боеприпас "КУБ-2Э" и переносная разведывательно-ударная система контейнерного размещения "РУС-ПЭ" производства Концерна "Калашников", разведывательный БпЛА "С350М-Э" от Ростеха.
В зоне стрелкового оружия представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный автомат АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, 9 мм пистолеты Лебедева, карабины на платформе AR и специальные оптико-электронные приборы. Кроме того, посетителям стенда будет презентован новейший снайперский комплекс Specter.
Для оснащения сотрудников правоохранительных органов Рособоронэкспорт предложит различные варианты экипировки, в том числе модульную разгрузочную систему МРС 2.0, бронежилет с положительной плавучестью "Нептун", модульный бронежилет "Баклер", баллистический шлем "АРК", активные наушники Base, гарнитуру Echo PRO. Сотрудникам спецподразделений компания представит переносные детекторы взрывчатых веществ и металла, а также радар-обнаружитель объектов за препятствиями.
Кроме того, на стенде компания экспонирует российские системы кибербезопасности с интегрированными элементами искусственного интеллекта. Они предназначены как для мониторинга и анализа открытых источников для определения рисков и угроз государственной безопасности, так и для противодействия кибератакам на цифровую инфраструктуру.
В рамках выставки делегация Рособоронэкспорта проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур и оборонной промышленности Республики Беларусь, государств-членов СНГ и других дружественных России стран.
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