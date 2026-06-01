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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНОМ ТРАНЗИТЕ В ЕАЭС ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ


15:32 11.06.2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 июня подписал закон о ратификации соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон, что ознаменовало завершающий этап внутригосударственных процедур. Ранее документ ратифицирован Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает ЕЭК, в преддверии вступления в силу соглашения в Евразийской экономической комиссии на заседании группы высокого уровня под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергея Шкляева обсудили применение навигационных пломб при грузовых перевозках по территории ЕАЭС. В совещании приняли участие представители государственных органов и национальных операторов отслеживания стран Евразийского экономического союза.

Участники рассмотрели случаи, когда таможенный транзит товаров допускается без использования таких пломб, с учётом сложившейся в странах практики. Исключения необходимы для грузов, чья перевозка объективно не требует подобного контроля, а риски нарушения минимальны: живых животных, международных почтовых отправлений и товаров для личного пользования.

Кроме того, на заседании обсудили требования к самим устройствам, включая переход на навигационные пломбы, произведённые в странах ЕАЭС.

Навигационная пломба сочетает функции запорного устройства (электронного замка) и трекера, позволяя отслеживать движение товаров в реальном времени.

Отслеживание перевозок товаров с применением навигационных пломб на всей территории ЕАЭС стартовало 11 февраля 2026 года.
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