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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК РАЗВИВАЕТ КООПЕРАЦИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
15:04 09.06.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 9 июня приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран Евразийского экономического союза в области производства высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Представляя документ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян рассказала о действиях Комиссии по усилению позиций промышленников государств Союза, занятых в производстве высокотехнологичного оборудования.
«Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства, – подчеркнула министр ЕЭК. – Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции».
Реализация положений рекомендации, разработанных блоком промышленности и АПК Комиссии, поможет развитию диалога в ряде промотраслей, который направлен на выпуск востребованного высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг стран ЕАЭС.
В документе также подчеркивается необходимость межотраслевого сотрудничества и использования имеющихся информационных ресурсов, совместно формируемых Комиссией и уполномоченными органами государств-членов.
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