На строительной площадке в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана состоялась торжественная церемония начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции (АЭС), сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

Мероприятие ознаменовало заливку «первого бетона» в фундаментную плиту будущей атомной станции малой мощности в рамках интегрированного проекта.

Церемония проходила в режиме телемоста между стройплощадкой АЭС в Узбекистане и Санкт-Петербургом, где разрешение на строительство первого энергоблока интегрированной АЭС дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. С приветственным словом к гостям на площадке обратился генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. О статусе работ по реализации проекта докладывали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом», президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров и директор Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Республики Узбекистан «Узатом» Азим Ахмедхаджаев

После доклада Андрей Петров, Азим Ахмедхаджаев, Рафаэль Гросси, а также студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин нажатием символической кнопки положили начало строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

«Узбекистан вступает на путь ускоренного развития высоких технологий, и для “Росатома” большая честь быть частью этого исторического процесса. Мы с партнерами только в начале реализации проекта, но нельзя не отметить его большое значение. После запуска АЭС сможет обеспечить до 14 % энергопотребления страны. Это даст новый импульс для промышленного, технологического и экономического развития. Более того, проект атомграда, который мы предложили Узбекистану, создаст новую общность людей. Вокруг АЭС вырастет не просто пристанционный городок, это будет настоящий наукоград – витрина передовых ядерных и смежных технологий», – отметил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике «Росатома» Андрей Петров.

Заливка «первого бетона» знаменует официальное присвоение объекту статуса «строящейся атомной электростанции» по стандартам МАГАТЭ. Это событие является стартом ключевого этапа реализации проекта по возведению комбинированной АЭС в Узбекистане и логичным продолжением многолетнего сотрудничества России и Узбекистана в сфере атомных технологий. В рамках первоочередных работ по «первому бетону» специалистами будет залито 133 куб. м смеси, общий объем бетона составит 10 тыс. куб. м смеси.

4 июня Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан выдал лицензию генеральному заказчику – государственному предприятию (ГП) «Дирекция по строительству АЭС» на строительство энергоблока атомной электростанции с российской ядерной установкой РИТМ-200Н. Решение было принято на заседании Кенгаша (Совета) Комитета после того, как проектная документация, технические решения и материалы обоснования безопасности прошли полную комплексную экспертизу в Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности. Экспертиза проводилась в соответствии с национальным законодательством, международными требованиями МАГАТЭ, а также с привлечением иностранных экспертов, в том числе ведущих специалистов российского профильного центра. Ранее, 23 марта, уже было выдано разрешение на использование площадки для размещения ядерных установок. Комитет будет осуществлять постоянный государственный контроль за соблюдением всех условий лицензии и требований ядерной и радиационной безопасности на всем протяжении строительства.

Атомная станция в Узбекистане является уникальным проектом госкорпорации «Росатом». Она возводится по первому в мире экспортному контракту на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). 27 мая 2024 года были подписаны межправительственный протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 2018 года, расширяющий сотрудничество на строительство в Узбекистане АСММ, и соответствующий контракт. 26 сентября 2025 года в Москве, на площадке международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week) были подписаны документы о расширении сотрудничества между госкорпорацией «Росатом» и Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан «Узатом». 24 марта 2026 года стороны подписали дополнительное соглашение к контракту, которое предполагает возведение интегрированной АЭС в Узбекистане. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Ожидается, что при запуске АЭС на полную мощность, энергообъект обеспечит выработку 17,2 млрд кВт•ч в год.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.