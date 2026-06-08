АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрирует современные образцы российской продукции для военно-морского флота на Международном военно-морском салоне "Флот-2026", который пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте (г. Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба организации.

«Основной акцент в экспозиции Рособоронэкспорта на салоне «Флот-2026» сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники. В Кронштадте мы впервые представляем безэкипажные катера "Бриз", "БЭК-6" и "Безэкипажная водная система». Они построены в соответствии с мировыми стандартами, отличаются малозаметным композитным корпусом, системой управления с элементами искусственного интеллекта, современной системой навигации и многовариантной полезной нагрузкой. Кроме того, в ходе салона покажем современные российские надводные корабли, подводные лодки и катера, а также береговые комплексы. Представленные образцы могут быть построены в России или на национальных площадках партнеров в рамках технологического сотрудничества», – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт в ходе салона планирует провести 75 презентаций и показов российской военно-морской техники и вооружения для иностранных партнеров в экспозиционном павильоне на открытой площадке и причале.

В сегменте морских робототехнических комплексов компания продемонстрирует безэкипажные катера "Бриз", "Оркан", "БЭК-6" и "Безэкипажная водная система", автономный подводный необитаемый аппарат "ММТ-300" и комплекс "Клавесин-1РЭ". Ожидается повышенное внимание к ним в связи с ростом спроса в этом сегменте мирового рынка.

Надводные корабли будут представлены фрегатом проекта 11356 NG, вооруженным многоканальным комплексом ПВО с комбинированным боекомплектом, корветом "Тигр" с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон", корветом "Каракурт-Э" и противоминным кораблем проекта 12701 "Александрит-Э". Презентуемые Рособоронэкспортом боевые корабли строятся с широким применением технологий Stealth, а ряд из них предусматривает интеграцию с робототехническими комплексами.

На стенде Рособоронэкспорта и у причала Кронштадта демонстрируются имеющие высокий экспортный потенциал дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и 677Э "Амур-1650". Они обладают мощным ракетно-торпедным вооружением, повышенной скрытностью за счет минимизации сигнатур физических полей и увеличения дальности подводного хода.

Также у причала разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки, стоящие на вооружении Министерства обороны, МВД, МЧС и Пограничной службы ФСБ России, в том числе скоростная штурмовая лодка БК-10.

Кроме того, на площадке салона гости смогут ознакомиться с различным современным морским вооружением российского производства и береговыми средствами, в том числе береговым ракетным комплексом "Рубеж-МЭ".

Рособоронэкспорт запланировал активную деловую программу в рамках салона "Флот-2026". Ожидаются встречи и переговоры с иностранными делегациями – представителями военно-морских сил дружественных России государств.