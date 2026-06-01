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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК РАБОТАЕТ НАД ВНЕДРЕНИЕМ СПРАВЕДЛИВЫХ ТАРИФОВ В РОУМИНГЕ


17:02 05.06.2026

Евразийская экономическая комиссия совместно с операторами связи стран Евразийского экономического союза проводит работу по внедрению с 2028 года справедливых тарифов на услуги голосовой связи в роуминге на территории государств-членов. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на заседании Совета глав администраций связи – участников Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств СНГ по информатизации при РСС, состоявшемся 5 июня в Санкт-Петербурге, сообщает ЕЭК.

Максим Ермолович проинформировал участников заседания о подготовленном проекте Правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов ЕАЭС.

В работе по внедрению справедливых тарифов Комиссия опирается на опыт Союзного государства, где уже с 1 ноября 2020 года белорусские и российские операторы сотовой связи снизили тарифы для своих абонентов в роуминге на территории Союзного государства до 90 %.

«Опыт Союзного государства – хороший пример и показательный результат сотрудничества в этой сфере. Мы стремимся распространить его на весь Евразийский экономический союз», – подчеркнул Максим Ермолович.

Комиссия совместно с государствами ЕАЭС в настоящее время прорабатывает уровень ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов. Эта работа должна привести к установлению тарифов, максимально приближенных к «домашним».
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