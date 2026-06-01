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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И АСЕАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
15:04 04.06.2026
На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева 3 июня состоялся совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему «Обмен опытом в сфере грузоперевозок воздушным транспортом».
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, участники семинара обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок воздушным транспортом в странах ЕАЭС и АСЕАН, в том числе, ключевые вызовы и риски в данной сфере.
«Учитывая рост торговых потоков между Евразией и Юго-Восточной Азией, а также потребность в быстрой и надежной доставке грузов, особенно скоропортящихся и высокотехнологичных, координация усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов становится стратегически важной задачей», - отметил в своем приветствии к участникам семинара министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Представители государственных органов, бизнес структур, международного и научного сообщества ЕАЭС и АСЕАН поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.
В повестку семинара также были включены вопросы создания условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов; обеспечение недискриминационного доступа авиакомпаний к авиационной инфраструктуре.
«Имплементация успешных практик наших региональных объединений может значительно улучшить показатели ЕАЭС и АСЕАН в сфере транспортного сообщения и транзитных перевозок между Европой и Азией», – подчеркнул директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.
Участники семинара выразили готовность продолжать взаимодействие по данному направлению на разных уровнях: как между Секретариатом АСЕАН и ЕЭК, так и между государствами и бизнес-сообществом двух объединений.
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