ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС И АСЕАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ


15:04 04.06.2026

На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева 3 июня состоялся совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему «Обмен опытом в сфере грузоперевозок воздушным транспортом».

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, участники семинара обсудили актуальные вопросы развития грузоперевозок воздушным транспортом в странах ЕАЭС и АСЕАН, в том числе, ключевые вызовы и риски в данной сфере.

«Учитывая рост торговых потоков между Евразией и Юго-Восточной Азией, а также потребность в быстрой и надежной доставке грузов, особенно скоропортящихся и высокотехнологичных, координация усилий по развитию воздушных коридоров и логистических хабов становится стратегически важной задачей», - отметил в своем приветствии к участникам семинара министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Представители государственных органов, бизнес структур, международного и научного сообщества ЕАЭС и АСЕАН поделились актуальной информацией по вопросам внедрения электронных транспортных документов в сфере грузовых авиаперевозок, международных стандартов транспортных информационных систем и сервисов, технологий и инноваций в авиационной логистике.

В повестку семинара также были включены вопросы создания условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов; обеспечение недискриминационного доступа авиакомпаний к авиационной инфраструктуре.

«Имплементация успешных практик наших региональных объединений может значительно улучшить показатели ЕАЭС и АСЕАН в сфере транспортного сообщения и транзитных перевозок между Европой и Азией», – подчеркнул директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.

Участники семинара выразили готовность продолжать взаимодействие по данному направлению на разных уровнях: как между Секретариатом АСЕАН и ЕЭК, так и между государствами и бизнес-сообществом двух объединений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2026
валюта курс
EUR 3.2869
USD 2.8274
RUB 3.8161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2826 +0.0266
USD 2.8274 +0.0221
RUB 3.8161 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3580 3.3350
USD 2.8760 2.8650
RUB 3.6600 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1675 1.1700
EUR/RUB 89.8000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.8000
подробнее