Вопросы развития взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Правительством Марокко обсудили министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев и посол Королевства Марокко в Российской Федерации Лотфи Бушаара, сообщает ЕЭК.

«Торгово-экономическое взаимодействие между ЕАЭС и Марокко имеет большой потенциал, – отметил министр ЕЭК. – Товарооборот между странами ЕАЭС и Марокко сохраняет положительную динамику: в 2025-м году он увеличился на 17% и составил более двух 2 млрд долларов».

По словам Данияра Иманалиева, Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Правительством Марокко создает хорошую основу для развития диалога по широкому спектру экономических вопросов и нацелен на информирование официальных и деловых кругов об актуальных вопросах развития регуляторики в разных сферах.

В свою очередь глава марокканской дипмиссии обратил внимание на перспективы развития торгово-экономических связей со странами ЕАЭС, а также открывающиеся для государств – членов Союза возможности для развития торгово-экономических связей со всем регионом Африки, используя потенциал Марокко.

Стороны подчеркнули важность развития отраслевого взаимодействия по актуальным вопросам и подчеркнули готовность к организации соответствующих консультаций, в том числе для информирования бизнес-сообщества стран ЕАЭС и Марокко.

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Правительством Королевства Марокко был подписан 28 сентября 2017 года в Рабате. Документ направлен на укрепление экономических отношений и взаимодействия, включая наращивание и диверсификацию торговых связей, а также облегчение взаимного доступа на рынки.

Марокко пользуется тарифными льготами в рамках системы преференций ЕАЭС. Это означает, что для некоторых товаров из Марокко могут применяться сниженные или нулевые тарифы при ввозе на территорию ЕАЭС.