Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ ЕАЭС СТАНОВИТСЯ ЦИФРОВЫМ


14:51 02.06.2026

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провёл в штаб-квартире ЕЭК заседание рабочей группы по координации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Представители уполномоченных органов стран ЕАЭС и сотрудники Комиссии рассмотрели ход реализации проекта, в том числе сроки выполнения его отдельных этапов.

«Призываю всех задействованных в проекте принять необходимые меры по обеспечению его запуска в текущем году», – обратился к участникам заседания Александр Субботин.

Члены рабочей группы высоко оценили дискуссию по этой теме, состоявшуюся на профильной сессии в рамках Евразийского экономического форума в Астане. Затронутые на ЕЭФ ключевые вопросы и направления работы в указанной области были основными и на заседании РГ.

Проект по цифровому техническому регулированию направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения.

Координационная группа осуществляет общее руководство разработкой проекта, мониторинг его реализации, рассматривает проблемные вопросы и разногласия, организует приемо-сдаточные испытания проекта, осуществляет иные функции, связанные с координацией проектной деятельности, в соответствии с распоряжением Коллегии Комиссии от 23 ноября 2021 года № 196.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее