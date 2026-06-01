Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провёл в штаб-квартире ЕЭК заседание рабочей группы по координации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Представители уполномоченных органов стран ЕАЭС и сотрудники Комиссии рассмотрели ход реализации проекта, в том числе сроки выполнения его отдельных этапов.

«Призываю всех задействованных в проекте принять необходимые меры по обеспечению его запуска в текущем году», – обратился к участникам заседания Александр Субботин.

Члены рабочей группы высоко оценили дискуссию по этой теме, состоявшуюся на профильной сессии в рамках Евразийского экономического форума в Астане. Затронутые на ЕЭФ ключевые вопросы и направления работы в указанной области были основными и на заседании РГ.

Проект по цифровому техническому регулированию направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения.

Координационная группа осуществляет общее руководство разработкой проекта, мониторинг его реализации, рассматривает проблемные вопросы и разногласия, организует приемо-сдаточные испытания проекта, осуществляет иные функции, связанные с координацией проектной деятельности, в соответствии с распоряжением Коллегии Комиссии от 23 ноября 2021 года № 196.