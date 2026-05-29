Главы государств Евразийского экономического союза поддержали предложение об официальном старте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисской Республикой. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане, сообщает ЕЭК.

«ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

По экспертным оценкам, текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал. Переход на либерализацию торговли и снижение административных барьеров придадут дополнительный импульс экспортно-импортным операциям.

Комиссия выделила следующие ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок: продовольствие, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и потребительский сектор.

Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств.

Совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Тунисской Республикой, с другой стороны, была сформирована на основании Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 22 января 2025 года № 5.