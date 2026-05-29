ЕАЭС И ТУНИС НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УСЛОВИЯМ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ


12:11 01.06.2026

Главы государств Евразийского экономического союза поддержали предложение об официальном старте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисской Республикой. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане, сообщает ЕЭК.

«ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

По экспертным оценкам, текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал. Переход на либерализацию торговли и снижение административных барьеров придадут дополнительный импульс экспортно-импортным операциям.

Комиссия выделила следующие ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок: продовольствие, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и потребительский сектор.

Переговорный процесс по формированию оптимальных условий доступа на рынки будет строиться на принципах взаимной выгоды, принимая во внимание задачи экономического развития каждого из государств.

Совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Тунисской Республикой, с другой стороны, была сформирована на основании Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 22 января 2025 года № 5.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
