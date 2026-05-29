ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ГЛАВЫ СТРАН ЕАЭС ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА


09:45 01.06.2026

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Документ подготовлен во исполнение приоритетов, изложенных в обращении Президента Республики Казахстан, Председателя ВЕЭС Касым-Жомарта Токаева.

Как https://eec.eaeunion.org/news/glavy-stran-eaes-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-ob-otvetstvennom-razvitii-iskusstvennogo-intellekta/ ЕЭК, заявление носит стратегический и рамочный характер и формирует основу для согласованного продвижения государств-членов в направлении ответственного развития и применения технологий искусственного интеллекта в экономике ЕАЭС.

В нём подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке Союза.

Документ нацелен на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.

В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках Организации Объединённых Наций.

Реализация положений Заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее