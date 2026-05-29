В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Астане главы государств Евразийского экономического союза приняли Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Союзе. Документ подготовлен во исполнение приоритетов, изложенных в обращении Президента Республики Казахстан, Председателя ВЕЭС Касым-Жомарта Токаева.

Как https://eec.eaeunion.org/news/glavy-stran-eaes-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-ob-otvetstvennom-razvitii-iskusstvennogo-intellekta/ ЕЭК, заявление носит стратегический и рамочный характер и формирует основу для согласованного продвижения государств-членов в направлении ответственного развития и применения технологий искусственного интеллекта в экономике ЕАЭС.

В нём подтверждается цифровой суверенитет государств-членов, закрепляются принципы объективности, недискриминации и этичности, а также ориентиры по недопущению новых барьеров на внутреннем рынке Союза.

Документ нацелен на развитие практического взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, включая реализацию совместных проектов, обмен опытом регулирования и кооперацию в технологических и производственных цепочках.

В качестве одного из ориентиров упомянуты международные принципы доверенного искусственного интеллекта, продвигаемые в рамках Организации Объединённых Наций.

Реализация положений Заявления призвана способствовать ускорению цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности экономик государств-членов, созданию новых возможностей для граждан и бизнеса.