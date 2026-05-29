|29.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
НА ЕЭФ-2026 ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
16:05 29.05.2026
Ключевые вопросы развития евразийской экономической интеграции обсудили участники тематической сессии «Евразийская экономическая интеграция: вызовы и перспективы», которая состоялась 29 мая в Астане в рамках V Евразийского экономического форума.
В дискуссии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, руководители министерств экономики, институтов развития, научные эксперты стран Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, участники дискуссии отметили глобальные процессы трансформации экономики и сопутствующие вызовы для государств-членов и Союза в целом. В их числе – изменение правил мировой торговли, перестройка глобальных цепочек поставок, рост цен на сырье и продовольствие, интенсивное развитие технологий, связанных с цифровизацией, роботизацией, внедрением искусственного интеллекта. Особое внимание спикеры уделили экономическому потенциалу ЕАЭС в новых реалиях.
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев рассказал о значимых результатах функционирования Союза, ключевых направлениях евразийской повестки на долгосрочную перспективу, возможностях для государств-членов в условиях глобальных изменений мировой экономики.
Министр ЕЭК подчеркнул, что Евразийский экономический союз доказал способность эффективно отвечать на внешние вызовы, обеспечивать стабильность взаимной торговли и укреплять кооперационные связи между государствами-членами.
«ЕАЭС состоялся как действенный механизм решения ключевых задач, стоящих перед нашими государствами, бизнесом и гражданами. Мы сохранили интенсивность взаимных торговых потоков, запустили механизм финансирования промышленной кооперации, укрепили общий рынок. Сегодня Союз – один из полюсов экономического притяжения на международной арене», – заявил Данияр Иманалиев.
Он также отметил, что в условиях развития цифровизации, искусственного интеллекта и роботизации странам ЕАЭС необходимо усиливать работу по этим направлениям.
«Наша общая задача – ускорить технологическое развитие в рамках Союза. Для этого есть все необходимые инструменты и потенциал», – подчеркнул министр ЕЭК.
Данияр Иманалиев выразил уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии государств-членов, отметил важность активного участия экспертного и научного сообщества в развитии интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.
