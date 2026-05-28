Представитель Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» 28–29 мая в столице Казахстана Астана принимает участие в V Евразийском экономическом форуме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, мероприятие традиционно выступает ключевой дискуссионной площадкой ЕАЭС для выработки стратегических решений между бизнесом, органами власти и международными организациями.

Главная цель участия белорусской стороны – продвижение интересов отечественного строительного комплекса на едином рынке ЕАЭС. Профильное министерство ведет активную работу по формированию взаимовыгодных договоренностей, нацеленных на устранение технических барьеров в торговле между Беларусью и другими государствами-членами Союза.В ходе панельных дискуссий белорусские эксперты обсудят ряд стратегических направлений интеграции, среди которых:

цифровая трансформация (внедрение искусственного интеллекта в промышленную кооперацию, развитие национальных стратегий цифровизации и создание общих стандартов)

защита рынка (масштабирование систем цифровой маркировки для борьбы с контрафактом и обеспечения прозрачности электронной торговли)

долгосрочное планирование (подведение итогов реализации «Стратегии-2025» и определение перспектив интеграции в рамках новой «Декларации 2030/2045»)

Итоги форума будут положены в основу модернизации системы технического нормирования в строительной сфере Беларуси. Полученные договоренности и выработанные подходы позволят ускорить цифровизацию внутреннего строительного рынка, упростить торговые процедуры, а также расширить доступ белорусских строительных материалов и услуг на общий рынок стран «пятерки», обеспечив уверенный рост товарооборота и создания благоприятных условий экономического взаимодействия для белорусских субъектов хозяйствования