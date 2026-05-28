ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЛУКАШЕНКО НА ЕЭФ: ИИ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУ, А НЕ БЫТЬ ДАНЬЮ МОДЕ


11:34 29.05.2026

Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету.

Главная тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. "Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.

"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала Парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1 тыс. резидентов и свыше 60 тыс. работающих. "Парк генерирует почти 3% ВВП (2,7% в 2025 году, общая выручка составила $3 млрд) и около 17% экспорта услуг (точнее, 16,6%, или почти $2 млрд в прошлом году)", - сказал Александр Лукашенко.

"Именно в Беларуси разработан модельный Закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ, - отметил белорусский лидер. - Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом, в университетах создаются новые курсы и специальности, разрабатываются национальные стандарты".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте