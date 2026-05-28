Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЛУКАШЕНКО НА ЕЭФ: ИИ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ЭКОНОМИКУ, А НЕ БЫТЬ ДАНЬЮ МОДЕ
11:34 29.05.2026
Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету.
Главная тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. "Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.
"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - подчеркнул он.
Президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала Парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1 тыс. резидентов и свыше 60 тыс. работающих. "Парк генерирует почти 3% ВВП (2,7% в 2025 году, общая выручка составила $3 млрд) и около 17% экспорта услуг (точнее, 16,6%, или почти $2 млрд в прошлом году)", - сказал Александр Лукашенко.
"Именно в Беларуси разработан модельный Закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ, - отметил белорусский лидер. - Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом, в университетах создаются новые курсы и специальности, разрабатываются национальные стандарты".
