Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету.

Главная тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. "Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.

"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала Парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1 тыс. резидентов и свыше 60 тыс. работающих. "Парк генерирует почти 3% ВВП (2,7% в 2025 году, общая выручка составила $3 млрд) и около 17% экспорта услуг (точнее, 16,6%, или почти $2 млрд в прошлом году)", - сказал Александр Лукашенко.

"Именно в Беларуси разработан модельный Закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ, - отметил белорусский лидер. - Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом, в университетах создаются новые курсы и специальности, разрабатываются национальные стандарты".