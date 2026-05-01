Формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно проходить последовательно и эффективно. Эту позицию республики озвучил заместитель министра энергетики Константин Аношенко на V Евразийском экономическом форуме в Астане во время панельной сессии «Евразийская энергетическая интеграция. Вектор движения», сообщает пресс-служба Минэнерго.

Переход к единой энергосистеме начнется уже в ближайшие годы. С 1 января 2027 года стартует первый этап проекта, который предусматривает торговлю электричеством по свободным двусторонним договорам. Следующим шагом станет 2029 год, когда планируется запустить централизованные торги, включая механизм «на сутки вперед».

Такой график позволит участникам интеграции избежать резких потрясений. По словам Константина Аношенко, поэтапный подход поможет государствам ЕАЭС плавно адаптироваться к новым условиям взаимодействия, детально отработать коммерческие механизмы и подготовить надежную технологическую базу для полноценной работы рынка.

В основе этих преобразований лежат общие экономические интересы стран-участниц. Заместитель министра подчеркнул, что все текущие решения в рамках Союза принимаются для обеспечения максимальной эффективности, прозрачности и надежности будущего единого энергетического пространства.