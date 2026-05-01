БЕЛАРУСЬ ПОДДЕРЖАЛА ПОЭТАПНЫЙ ЗАПУСК ОБЩЕГО ЭНЕРГОРЫНКА ЕАЭС


15:46 28.05.2026

Формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно проходить последовательно и эффективно. Эту позицию республики озвучил заместитель министра энергетики Константин Аношенко на V Евразийском экономическом форуме в Астане во время панельной сессии «Евразийская энергетическая интеграция. Вектор движения», сообщает пресс-служба Минэнерго.

Переход к единой энергосистеме начнется уже в ближайшие годы. С 1 января 2027 года стартует первый этап проекта, который предусматривает торговлю электричеством по свободным двусторонним договорам. Следующим шагом станет 2029 год, когда планируется запустить централизованные торги, включая механизм «на сутки вперед».

Такой график позволит участникам интеграции избежать резких потрясений. По словам Константина Аношенко, поэтапный подход поможет государствам ЕАЭС плавно адаптироваться к новым условиям взаимодействия, детально отработать коммерческие механизмы и подготовить надежную технологическую базу для полноценной работы рынка.

В основе этих преобразований лежат общие экономические интересы стран-участниц. Заместитель министра подчеркнул, что все текущие решения в рамках Союза принимаются для обеспечения максимальной эффективности, прозрачности и надежности будущего единого энергетического пространства.
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
