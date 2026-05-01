ЕЭК ПОВЫСИЛА СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ C 0 ДО 5% ДО КОНЦА 2030 ГОДА


15:47 21.05.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов светодиодных (LED) ламп (коды 8539 52 000 2, 8539 52 000 3 и 8539 52 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 5% от таможенной стоимости по 31 декабря 2030 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Действующие ставки ЕТТ ЕАЭС в отношении рассматриваемых товаров составляют 0%.

Решение принято с учетом поручения Совета ЕЭК, одобренного в рамках обсуждения вопроса о предоставлении тарифной льготы в отношении отдельных видов LED модулей, предназначенных для производства светодиодных ламп.

«Комплекс соответствующих мер таможенно-тарифного регулирования направлен на обеспечение импортозамещения конечной продукции и оказание содействия производителям светодиодных ламп в странах Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, предлагаемая мера также нацелена на соблюдение принципа эскалации ЕТТ ЕАЭС, при котором размер ввозных таможенных пошлин увеличивается по мере углубления степени переработки продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.3240
USD 2.7940 2.7950
RUB 3.8330 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1850
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 72.8000 73.1900
подробнее
