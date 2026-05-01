Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов светодиодных (LED) ламп (коды 8539 52 000 2, 8539 52 000 3 и 8539 52 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 5% от таможенной стоимости по 31 декабря 2030 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Действующие ставки ЕТТ ЕАЭС в отношении рассматриваемых товаров составляют 0%.

Решение принято с учетом поручения Совета ЕЭК, одобренного в рамках обсуждения вопроса о предоставлении тарифной льготы в отношении отдельных видов LED модулей, предназначенных для производства светодиодных ламп.

«Комплекс соответствующих мер таможенно-тарифного регулирования направлен на обеспечение импортозамещения конечной продукции и оказание содействия производителям светодиодных ламп в странах Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, предлагаемая мера также нацелена на соблюдение принципа эскалации ЕТТ ЕАЭС, при котором размер ввозных таможенных пошлин увеличивается по мере углубления степени переработки продукции.