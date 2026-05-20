СОВЕТ ЕЭК ПРЕДОСТАВИЛ ТАРИФНУЮ ЛЬГОТУ НА ВВОЗ КАКАО-ПОРОШКА В 2026 ГОДУ


12:04 21.05.2026

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на какао-порошок (код 1805 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в 2026 году в объеме до 300 тонн в Армению, до 1500 тонн – в Беларусь и до 300 тонн – в Кыргызстан для промышленной переработки, сообщает ЕЭК.

«Мера таможенно-тарифного регулирования призвана увеличить поступление на внутренний рынок ряда наших стран какао-порошка для производства готовой продукции», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что указанное сырье используется для производства шоколада и шоколадных изделий, кондитерской продукции, хлебобулочных и мучных изделий, молочной продукции с какаосодержащими компонентами, а также напитков и сухих смесей.

Тарифная льгота будет предоставляться при наличии подтверждения уполномоченного органа.

Решение вступит в силу через десять календарных дней с даты официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
