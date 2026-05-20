Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на какао-порошок (код 1805 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в 2026 году в объеме до 300 тонн в Армению, до 1500 тонн – в Беларусь и до 300 тонн – в Кыргызстан для промышленной переработки, сообщает ЕЭК.

«Мера таможенно-тарифного регулирования призвана увеличить поступление на внутренний рынок ряда наших стран какао-порошка для производства готовой продукции», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что указанное сырье используется для производства шоколада и шоколадных изделий, кондитерской продукции, хлебобулочных и мучных изделий, молочной продукции с какаосодержащими компонентами, а также напитков и сухих смесей.

Тарифная льгота будет предоставляться при наличии подтверждения уполномоченного органа.

Решение вступит в силу через десять календарных дней с даты официального опубликования.