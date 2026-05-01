Госкорпорация создает первый в мире реальный объект атомной энергетики IV поколения с замкнутым ядерным топливным циклом

Делегация госкорпорации «Росатом» примет участие в Международной конференции по быстрым реакторам и соответствующим топливным циклам: от инноваций до внедрения (FR26, Fast Reactors). Мероприятие, организованное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), пройдет с 18 по 21 мая в Пекине, КНР, сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

Представители стран расскажут о последних достижениях в развитии технологий быстрых реакторов с целью расширения международного сотрудничества в сфере атомной энергетики и обмена знаниями между специалистами и учеными. В числе почетных спикеров конференции с докладами по приоритетным направлениям развития российской ядерной энергетики IV поколения выступят представители «Росатома» в лице первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Александра Локшина, научного руководителя проектного направления «Прорыв» Евгения Адамова, главного инженера проектного направления «Прорыв» Андрея Петренко, начальника аналитического отдела АО «Прорыв» Андрея Каширского и научного руководителя проекта по разработке реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 Андрея Моисеева.

«Росатом» также представит инновационную выставочную экспозицию, демонстрирующую мультимедийный макет двухкомпонентной ядерной энергетической системы IV поколения. Отдельная часть экспозиции будет посвящена достижениям многолетнего российско-китайского сотрудничества в сфере быстрых реакторов и замыкания ядерного топливного цикла.

«Новая технологическая платформа ядерной генерации на основе замкнутого цикла, решив проблему накопления отработавшего ядерного топлива и нарастающего дефицита урана, существенно повысит экономическую эффективность и экологическую безопасность ядерной генерации. “Росатом” сегодня занимает лидирующие позиции в разработке технологий IV поколения: уже начались подготовительные работы по сооружению атомного энергоблока на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются энергоблок с быстрым реактором со свинцовым теплоносителем и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл смешанного нитридного уран-плутониевого топлива», — подчеркнул Александр Локшин.

Справка:

Международная конференция «Быстрые реакторы и соответствующие топливные циклы: от инноваций к внедрению» (FR26) организована Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Данная конференция продолжает серию проведенных форумов МАГАТЭ по быстрым реакторам, которые ранее проходили в Киото (2009), Париже (2013), Екатеринбурге (2017) и Вене (2022).

В последней конференции FR22 приняли участие специалисты из 30 стран, представив более 260 докладов по различным направлениям технологий быстрых реакторов и соответствующих топливных циклов.

