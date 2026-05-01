Текущее состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в странах Евразийского экономического союза обсудили участники заседания Консультативного комитета по АПК Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Ключевыми вопросами повестки дня стали решения, направленные на развитие растениеводства и племенного животноводства в рамках Союза», – отметила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян.

На заседании одобрен проект решения Совета Комиссии о внесении изменений в Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Документ разработан по инициативе российской стороны и уточняет требования к пространственной изоляции при семеноводстве гибридов сельхозрастений, а также к севообороту льна-долгунца.

Применение единых методов определения сортовых качеств семян с учетом предложенных изменений позволит обеспечить эквивалентность процедур и результатов оценки сортовых качеств посевов и семян для взаимного признания странами Союза соответствующих документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян при торговле в рамках ЕАЭС. Это в итоге будет способствовать развитию селекции и семеноводства в государствах-членах и общего рынка семян Союза.

Члены Консультативного комитета рассмотрели ряд проектов Решений Коллегии Комиссии по внесению изменений в нормативные правовые документы ЕЭК по племенному животноводству. Основные из них предусматривают корректировку количества заводских линий рыб в предоставляемых к апробации новых породах; признаков, критериев и порядка учета крупного рогатого скота и лошадей при осуществлении оценки апробируемых новых пород, типов, линий и кроссов в государствах ЕАЭС на отличимость, однородность и стабильность.

Вносимые изменения позволят актуализировать методологию оценки создаваемых новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных с учетом смещения акцента на развитие собственной селекционной базы государств ЕАЭС и расширения направлений продуктивности разводимых сельхозживотных.

Также одобрен проект Решения Коллегии по актуализации перечня генетически детерминированных заболеваний сельскохозяйственных племенных животных в соответствии с международной базой данных их мутаций с менделевским типом наследования (ОMIA) и исключению неактуальных заболеваний.