В ЕЭК ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


15:08 20.05.2026

Текущее состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в странах Евразийского экономического союза обсудили участники заседания Консультативного комитета по АПК Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Ключевыми вопросами повестки дня стали решения, направленные на развитие растениеводства и племенного животноводства в рамках Союза», – отметила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян.

На заседании одобрен проект решения Совета Комиссии о внесении изменений в Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Документ разработан по инициативе российской стороны и уточняет требования к пространственной изоляции при семеноводстве гибридов сельхозрастений, а также к севообороту льна-долгунца.

Применение единых методов определения сортовых качеств семян с учетом предложенных изменений позволит обеспечить эквивалентность процедур и результатов оценки сортовых качеств посевов и семян для взаимного признания странами Союза соответствующих документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян при торговле в рамках ЕАЭС. Это в итоге будет способствовать развитию селекции и семеноводства в государствах-членах и общего рынка семян Союза.

Члены Консультативного комитета рассмотрели ряд проектов Решений Коллегии Комиссии по внесению изменений в нормативные правовые документы ЕЭК по племенному животноводству. Основные из них предусматривают корректировку количества заводских линий рыб в предоставляемых к апробации новых породах; признаков, критериев и порядка учета крупного рогатого скота и лошадей при осуществлении оценки апробируемых новых пород, типов, линий и кроссов в государствах ЕАЭС на отличимость, однородность и стабильность.

Вносимые изменения позволят актуализировать методологию оценки создаваемых новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных с учетом смещения акцента на развитие собственной селекционной базы государств ЕАЭС и расширения направлений продуктивности разводимых сельхозживотных.

Также одобрен проект Решения Коллегии по актуализации перечня генетически детерминированных заболеваний сельскохозяйственных племенных животных в соответствии с международной базой данных их мутаций с менделевским типом наследования (ОMIA) и исключению неактуальных заболеваний.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3130
USD 2.7750 2.7880
RUB 3.8250 3.8380
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 85.7000 86.3000
USD/RUB 72.3000 72.7000
подробнее
