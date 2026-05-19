На заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии подведены итоги применения механизма финансового содействия совместным кооперационным промпроектам за счёт средств Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Запущенный 7 июня 2024 года механизм демонстрирует растущий интерес бизнеса: к 1 апреля 2026 года поступило 19 заявок, по итогам 2025 года одобрено пять проектов. Коллегия Комиссии в мае нынешнего года рассмотрит проекты по производству красок, лаков и промышленного холодильного оборудования, ещё три проекта будут рассмотрены в июне.

В работе – три новые заявки, обсужденные экспертной группой 15 мая.

При этом на заседании отмечено, что практическая реализация механизма выявила ряд системных аспектов, требующих совершенствования. В частности, Департаментом промышленной политики ЕЭК разработана типовая форма соглашения о предоставлении субсидии финансовой организации, проект документа уже согласован с государствами-членами.

«Механизм финансового содействия способствует развитию промкооперации, укреплению интеграционных связей и повышению конкурентоспособности отраслей промышленности стран ЕАЭС. Комиссия продолжит работу по совершенствованию нормативной базы и расширению числа проектов», – подчеркнула Гоар Барсегян.

Кроме того, рассмотрены итоги анализа лучших мировых практик поддержки экспорта совместно произведенной продукции, а также сводные прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов по основным видам промышленной продукции.

Участники заседания обсудили проект информационно-аналитического обзора рынка машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков стран ЕАЭС.

Одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии промкооперации государств Союза в сфере производства малотоннажной химической продукции.

В ходе заседания также рассмотрен вопрос исполнения обязательств сторон в сфере промышленных субсидий. Отмечена готовность государств-членов к повышению эффективности их исполнения.