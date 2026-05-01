Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ ПРОЙДЕТ 22 МАЯ В АШХАБАДЕ
17:28 14.05.2026
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 22 мая 2026 года в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В проекте повестки дня мероприятия значатся двенадцать вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, подведут итоги реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года.
В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.
Также планируется принять решение об объявлении Молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах.
