ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ ПРОЙДЕТ 22 МАЯ В АШХАБАДЕ


17:28 14.05.2026

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 22 мая 2026 года в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня мероприятия значатся двенадцать вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, подведут итоги реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года.

В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Также планируется принять решение об объявлении Молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
