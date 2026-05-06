Министерство финансов России в период с 8 мая по 4 июня выделит более 110 миллиардов российских рублей на покупку иностранной валюты и золота. Об этом 6 мая заявили в пресс-службе ведомства, передает «Парламенская газета».

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, <…> составляет 110,3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Уточняется, что средства будут выделены в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель этого года.

В министерстве указали, что операции будут проводиться с 8 мая по 4 июня. «Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей», — добавили в ведомстве.

Последний раз Минфин России покупал валюту и золото в июне прошлого года. Тогда ежедневный объем операций составлял 2,3 миллиарда рублей. После этого — с июля по февраль 2026 года включительно — ведомство только продавало активы на фоне снижения цен на нефть.

В конце апреля министерство сообщило, что с мая 2026 года возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.