06.05.2026   
МИНФИН РОССИИ НАПРАВИТ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА 110,3 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ


14:53 06.05.2026

Министерство финансов России в период с 8 мая по 4 июня выделит более 110 миллиардов российских рублей на покупку иностранной валюты и золота. Об этом 6 мая заявили в пресс-службе ведомства, передает «Парламенская газета».

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, <…> составляет 110,3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Уточняется, что средства будут выделены в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель этого года.

В министерстве указали, что операции будут проводиться с 8 мая по 4 июня. «Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей», — добавили в ведомстве.

Последний раз Минфин России покупал валюту и золото в июне прошлого года. Тогда ежедневный объем операций составлял 2,3 миллиарда рублей. После этого — с июля по февраль 2026 года включительно — ведомство только продавало активы на фоне снижения цен на нефть.

В конце апреля министерство сообщило, что с мая 2026 года возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
