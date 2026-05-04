Национальный геопортал Беларуси и Геопортал инфраструктуры пространственных данных (ИПД) СНГ официально стали партнерами.

Как сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу, соглашение о взаимодействии между государственным предприятием «Белгеодезия» и публично-правовой компанией «Роскадастр» было подписано 4 мая 2026 года. Этот шаг направлен на создание единого цифрового пространства для обмена качественной географической информацией.

Такое сотрудничество открывает новые возможности для всех участников рынка. Белорусские поставщики данных получают прямой выход на международную площадку СНГ, что значительно повышает их узнаваемость за пределами страны. В то же время государственные органы обеспечиваются оперативным доступом к верифицированным геоданным стран-партнеров, что критически важно для принятия управленческих решений.

Помимо государственного сектора, ощутимые выгоды получит бизнес и научное сообщество. Предпринимателям станут доступны стандартизированные данные, позволяющие оптимизировать затраты на логистику и инвестиционное планирование. Для сферы образования и науки соглашение гарантирует доступ к качественной базе для проведения глубоких исследований и подготовки высококвалифицированных кадров.

Реализация данных инициатив проходит в рамках Межгосударственной программы стран СНГ по геодезии, картографии и геоинформационным технологиям, рассчитанной до конца 2026 года. Совместная работа ведомств станет фундаментом для дальнейшей технологической интеграции и развития современных геоинформационных сервисов на пространстве Содружества.