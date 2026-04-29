|29.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
РОССИЯ ПРОДЛИЛА СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ ЕАЭС
12:53 29.04.2026
Правительство Российской Федерации увеличило срок временного пребывания профессиональных водителей – граждан государств-членов ЕАЭС до 180 дней в году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале и вступает в силу с 30 июня 2026 года, сообщает ЕЭК.
Напомним, в 2025 году международные автомобильные перевозчики – граждане государств-членов ЕАЭС столкнулись с затруднениями при осуществлении своей профессиональной деятельности на территории Российской Федерации. Сокращение срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации до 90 дней в году привело к росту издержек транспортных компаний.
Данный вопрос неоднократно рассматривался на площадке Евразийской экономической комиссии. По итогам обсуждений были выработаны оперативные меры реагирования, позволившие международным грузоперевозчикам продолжить осуществление своей профессиональной деятельности.
В настоящее время вопрос временного пребывания водителей-международников, граждан государств-членов ЕАЭС на территории Российской Федерации решен.
Так, «Правительство Российской Федерации постановляет: увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи такими иностранными гражданами в установленном порядке заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В целях реализации указанной меры Правительством Российской Федерации также определен перечень документов, которые необходимо предоставить международным автомобильным перевозчикам при подаче заявления о въезде в Российскую Федерацию, а именно:
копия документа, удостоверяющего личность, или иного документа, признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
копия иностранного национального водительского удостоверения или международного водительского удостоверения (предъявляемого вместе с соответствующим национальным водительским удостоверением), которые выданы в государстве, гражданином которого является профессиональный водитель, осуществляющий международные автомобильные перевозки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, и подтверждают право управления транспортным средством категории М2, М3, N2, N3, 03 или 04;
копия свидетельства о регистрации транспортного средства категории М2, М3, N2, N3, 03 или 04;
копия международной товарно-транспортной накладной (для водителей грузовых автомобилей) либо карта маршрута регулярных перевозок или список пассажиров (для водителей автобусов).
