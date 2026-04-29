ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

РОССИЯ ПРОДЛИЛА СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ ЕАЭС


12:53 29.04.2026

Правительство Российской Федерации увеличило срок временного пребывания профессиональных водителей – граждан государств-членов ЕАЭС до 180 дней в году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале и вступает в силу с 30 июня 2026 года, сообщает ЕЭК.

Напомним, в 2025 году международные автомобильные перевозчики – граждане государств-членов ЕАЭС столкнулись с затруднениями при осуществлении своей профессиональной деятельности на территории Российской Федерации. Сокращение срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации до 90 дней в году привело к росту издержек транспортных компаний.

Данный вопрос неоднократно рассматривался на площадке Евразийской экономической комиссии. По итогам обсуждений были выработаны оперативные меры реагирования, позволившие международным грузоперевозчикам продолжить осуществление своей профессиональной деятельности.

В настоящее время вопрос временного пребывания водителей-международников, граждан государств-членов ЕАЭС на территории Российской Федерации решен.

Так, «Правительство Российской Федерации постановляет: увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи такими иностранными гражданами в установленном порядке заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В целях реализации указанной меры Правительством Российской Федерации также определен перечень документов, которые необходимо предоставить международным автомобильным перевозчикам при подаче заявления о въезде в Российскую Федерацию, а именно:

копия документа, удостоверяющего личность, или иного документа, признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

копия иностранного национального водительского удостоверения или международного водительского удостоверения (предъявляемого вместе с соответствующим национальным водительским удостоверением), которые выданы в государстве, гражданином которого является профессиональный водитель, осуществляющий международные автомобильные перевозки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, и подтверждают право управления транспортным средством категории М2, М3, N2, N3, 03 или 04;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства категории М2, М3, N2, N3, 03 или 04;

копия международной товарно-транспортной накладной (для водителей грузовых автомобилей) либо карта маршрута регулярных перевозок или список пассажиров (для водителей автобусов).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте