|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СОВЕТ ЕЭК РАСШИРИЛ ЧИСЛО МАРКИРУЕМЫХ В ЕАЭС ТОВАРОВ
16:10 28.04.2026
Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс предложений стран Евразийского экономического союза и принял ряд решений, устанавливающих унифицированные правила маркировки в отношении чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и строительных материалов.
Как сообщает ЕЭК, согласно подписанным документам государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий.
«Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
Курсы в банках
на 28.04.2026
Конвертация в банках
на 28.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте