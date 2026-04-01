Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


СОВЕТ ЕЭК РАСШИРИЛ ЧИСЛО МАРКИРУЕМЫХ В ЕАЭС ТОВАРОВ


16:10 28.04.2026

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс предложений стран Евразийского экономического союза и принял ряд решений, устанавливающих унифицированные правила маркировки в отношении чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и строительных материалов.

Как сообщает ЕЭК, согласно подписанным документам государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий.

«Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
