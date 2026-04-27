Сегодня на очередном заседании Совета ЕЭК рассмотрены вопросы в сферах цифрового сотрудничества, торговых соглашений с партнерами из третьих стран, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и другие.

Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, в первую очередь, обсуждены вопросы, связанные с подготовкой заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного к проведению в 28-29 мая 2026 года в Астане (Республика Казахстан). По итогам одобрен проект повестки из 18 вопросов.

Совет ЕЭК одобрил доклады Комиссии о результатах выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза, основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2025 год.

Поддержан ряд инициатив белорусской стороны:

внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. №105. В частности, предусматривается дополнение Правил позицией кабели волоконно-оптические с условиями производства и рядом товарных позиций с возможностью доступа по сертификату СТ-1 (бечевки, веревки, канаты и тросы из полиэтилена или полипропилена, из нейлона или прочих полиамидов или полиэфиров; досмотровые рентгеновские установки и рентгеновские системы неразрушающего контроля, не применяемые в медицинских целях). Изменения позволят обеспечить беспрепятственный доступ к госзакупкам государств-членов товарам производителей вносимых в Правила товарных наименований путем подтверждения страны происхождения посредством выполнения условий производства либо получения сертификата формы СТ-1 соответственно;

предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на отдельные виды модулей светодиодных (LED), предназначенные для производства ламп светодиодных (LED). Решение направлено на увеличение загрузки производственных мощностей национальных предприятий, снижение себестоимости производства готовых изделий и повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках ЕАЭС;

продлен до 1 июля 2027 года срок реализации эксперимента по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продукции деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь, перемещаемых по территории Российской Федерации автомобильным транспортом в целях последующего убытия с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Совет ЕЭК принял решения, устанавливающие унифицированные правила маркировки средствами идентификации в отношении отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке, лакокрасочной продукции, игрушек и игр для детей, растворимых и(или) завариваемых напитков. У белорусских экспортеров появятся правовые основания для получения кодов маркировки иностранного образца у РУП "Издательство "Белбланкавыд" Маркировка позволит потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повысит конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота.