Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

ЦИФРОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА. ЧТО ОБСУЖДАЮТ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК

11:41 27.04.2026 Проходит очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, на повестке дня - обсуждение 40 вопросов, касающихся цифрового сотрудничества, торговых соглашений с третьими странами, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и др. Особое внимание будет уделено подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в мае 2026 года в Астане (Казахстан). Советом ЕЭК также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года №105. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным закупкам государств - членов ЕАЭС. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии проходит в формате видео-конференц-связи.