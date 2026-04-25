27.04.2026   
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЦИФРОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА. ЧТО ОБСУЖДАЮТ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК


11:41 27.04.2026

Проходит очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, на повестке дня - обсуждение 40 вопросов, касающихся цифрового сотрудничества, торговых соглашений с третьими странами, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и др.

Особое внимание будет уделено подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в мае 2026 года в Астане (Казахстан).

Советом ЕЭК также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года №105. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным закупкам государств - членов ЕАЭС.

Заседание Совета Евразийской экономической комиссии проходит в формате видео-конференц-связи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
