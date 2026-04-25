Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЦИФРОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА. ЧТО ОБСУЖДАЮТ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
11:41 27.04.2026
Проходит очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, на повестке дня - обсуждение 40 вопросов, касающихся цифрового сотрудничества, торговых соглашений с третьими странами, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и др.
Особое внимание будет уделено подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в мае 2026 года в Астане (Казахстан).
Советом ЕЭК также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года №105. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным закупкам государств - членов ЕАЭС.
Заседание Совета Евразийской экономической комиссии проходит в формате видео-конференц-связи.
