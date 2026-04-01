ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В ЕАЭС ОПРЕДЕЛИЛИ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ


15:00 24.04.2026

На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева 23 апреля состоялось заседание Рабочей группы высокого уровня по развитию системы маркировки товаров. В обсуждении приняли участие сотрудники Главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минфина Беларуси, в центре внимания находились пять вопросов, однако ключевой темой встречи стало внедрение маркировки ювелирных изделий средствами идентификации на всем пространстве Евразийского экономического союза. Участники подчеркнули, что этот сегмент будет регулироваться вне базовой модели маркировки товаров. Основой для нового механизма служит Соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, подписанное между Беларусью и Россией. Документ закрепляет взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации.

Реализация соглашения в рамках Союзного государства выводит защиту ювелирного рынка на качественно новый уровень. Прежде всего, цифровая идентификация становится надежным щитом от контрафакта, гарантируя каждому покупателю стопроцентную подлинность приобретаемого украшения. Одновременно единая система создает прозрачные правила игры для частного бизнеса, вытесняя с рынка недобросовестных игроков и защищая легальных производителей и продавцов.

Кроме того, единые стандарты идентификации снимают барьеры для движения ювелирных изделий между странами ЕАЭС. Это упрощает логистику и открывает перед белорусскими предприятиями более широкие рынки сбыта, усиливая интеграционные процессы в отрасли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте