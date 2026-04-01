|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛИЛИ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
15:00 24.04.2026
На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева 23 апреля состоялось заседание Рабочей группы высокого уровня по развитию системы маркировки товаров. В обсуждении приняли участие сотрудники Главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минфина Беларуси, в центре внимания находились пять вопросов, однако ключевой темой встречи стало внедрение маркировки ювелирных изделий средствами идентификации на всем пространстве Евразийского экономического союза. Участники подчеркнули, что этот сегмент будет регулироваться вне базовой модели маркировки товаров. Основой для нового механизма служит Соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, подписанное между Беларусью и Россией. Документ закрепляет взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации.
Реализация соглашения в рамках Союзного государства выводит защиту ювелирного рынка на качественно новый уровень. Прежде всего, цифровая идентификация становится надежным щитом от контрафакта, гарантируя каждому покупателю стопроцентную подлинность приобретаемого украшения. Одновременно единая система создает прозрачные правила игры для частного бизнеса, вытесняя с рынка недобросовестных игроков и защищая легальных производителей и продавцов.
Кроме того, единые стандарты идентификации снимают барьеры для движения ювелирных изделий между странами ЕАЭС. Это упрощает логистику и открывает перед белорусскими предприятиями более широкие рынки сбыта, усиливая интеграционные процессы в отрасли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
Курсы в банках
на 24.04.2026
Конвертация в банках
на 24.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте