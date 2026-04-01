На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева 23 апреля состоялось заседание Рабочей группы высокого уровня по развитию системы маркировки товаров. В обсуждении приняли участие сотрудники Главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минфина Беларуси, в центре внимания находились пять вопросов, однако ключевой темой встречи стало внедрение маркировки ювелирных изделий средствами идентификации на всем пространстве Евразийского экономического союза. Участники подчеркнули, что этот сегмент будет регулироваться вне базовой модели маркировки товаров. Основой для нового механизма служит Соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, подписанное между Беларусью и Россией. Документ закрепляет взаимное признание государственных пробирных клейм и средств идентификации.

Реализация соглашения в рамках Союзного государства выводит защиту ювелирного рынка на качественно новый уровень. Прежде всего, цифровая идентификация становится надежным щитом от контрафакта, гарантируя каждому покупателю стопроцентную подлинность приобретаемого украшения. Одновременно единая система создает прозрачные правила игры для частного бизнеса, вытесняя с рынка недобросовестных игроков и защищая легальных производителей и продавцов.

Кроме того, единые стандарты идентификации снимают барьеры для движения ювелирных изделий между странами ЕАЭС. Это упрощает логистику и открывает перед белорусскими предприятиями более широкие рынки сбыта, усиливая интеграционные процессы в отрасли.