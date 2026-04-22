Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии запланировано на 27 апреля, сообщает пресс-служба Правительства.

В повестку заседания включено более 30 вопросов, в том числе в сферах цифрового сотрудничества, торговых соглашений с партнерами из третьих стран, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и другие.

Особое внимание будет уделено подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в мае 2026 года в Астане (Республика Казахстан).

Советом ЕЭК также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года №105. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным закупкам государств-членов ЕАЭС.