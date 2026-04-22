23.04.2026   
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗАПЛАНИРОВАНО НА 27 АПРЕЛЯ


12:21 23.04.2026

Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии запланировано на 27 апреля, сообщает пресс-служба Правительства.

В повестку заседания включено более 30 вопросов, в том числе в сферах цифрового сотрудничества, торговых соглашений с партнерами из третьих стран, технического, таможенного регулирования, тарифных льгот, маркировки и другие.

Особое внимание будет уделено подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в мае 2026 года в Астане (Республика Казахстан).

Советом ЕЭК также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года №105. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным закупкам государств-членов ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
