ЕЭК: В 2025 ГОДУ СОВОКУПНЫЙ ВВП СТРАН ЕАЭС ВЫРОС НА 1,7%


15:16 22.04.2026

Совокупный валовой внутренний продукт стран Евразийского экономического союза по итогам 2025 года увеличился на 1,7%, а с 2020 по 2024 годы вырос на 11%. Эти цифры озвучил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на II Евразийском финансово-экономическом форуме в Шанхае, сообщает ЕЭК.

Министр ЕЭК представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, уделив особое внимание валютно-финансовой стабильности, расширению сети зон свободной торговли и новым механизмам поддержки промышленной кооперации. В условиях трансформации мировых логистических и торговых связей ЕАЭС делает стратегическую ставку на системную устойчивость и финансовую независимость. Ключевым индикатором этой политики стал рекордный показатель использования национальных валют во взаимных расчетах.

«Сегодня доля взаимных расчетов в национальных валютах за экспорт и импорт товаров и услуг между странами ЕАЭС достигла 93%, – заявил Бахыт Султанов. – Это не просто цифра, а результат планомерной работы по формированию общего финансового рынка и минимизации рисков при проведении трансграничных платежей внутри Союза и с нашими внешними партнерами, включая Китай».

Министр ЕЭК подчеркнул, что укрепление расчетной инфраструктуры идет параллельно с расширением географии торговых соглашений. Также важнейшим инструментом наполнения интеграции реальным экономическим содержанием становится прямое льготное финансирование кооперационных проектов в промышленности и АПК.

«Мы приглашаем предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству. Условия льготного финансирования проектов в промышленности весьма привлекательны – субсидия предоставляется в размере ключевой ставки, что делает евразийскую площадку конкурентоспособной для запуска высокотехнологичных бизнес-инициатив», – отметил Бахыт Султанов.

Он сообщил о высокой эффективности процедур оценки регулирующего воздействия: за 10 лет работы механизма из более чем 15 тысяч предложений бизнеса свыше 60% учтены в итоговых решениях ЕЭК.

Бахыт Султанов пригласил участников мероприятия продолжить диалог на площадках Евразийского экономического форума и Международного форума «Антиконтрафакт-2026», которые пройдут в Астане 28-29 мая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3490
USD 2.8200 2.8300
RUB 3.7170 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1792
EUR/RUB 89.5000 90.4977
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
