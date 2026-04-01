Совокупный валовой внутренний продукт стран Евразийского экономического союза по итогам 2025 года увеличился на 1,7%, а с 2020 по 2024 годы вырос на 11%. Эти цифры озвучил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на II Евразийском финансово-экономическом форуме в Шанхае, сообщает ЕЭК.

Министр ЕЭК представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, уделив особое внимание валютно-финансовой стабильности, расширению сети зон свободной торговли и новым механизмам поддержки промышленной кооперации. В условиях трансформации мировых логистических и торговых связей ЕАЭС делает стратегическую ставку на системную устойчивость и финансовую независимость. Ключевым индикатором этой политики стал рекордный показатель использования национальных валют во взаимных расчетах.

«Сегодня доля взаимных расчетов в национальных валютах за экспорт и импорт товаров и услуг между странами ЕАЭС достигла 93%, – заявил Бахыт Султанов. – Это не просто цифра, а результат планомерной работы по формированию общего финансового рынка и минимизации рисков при проведении трансграничных платежей внутри Союза и с нашими внешними партнерами, включая Китай».

Министр ЕЭК подчеркнул, что укрепление расчетной инфраструктуры идет параллельно с расширением географии торговых соглашений. Также важнейшим инструментом наполнения интеграции реальным экономическим содержанием становится прямое льготное финансирование кооперационных проектов в промышленности и АПК.

«Мы приглашаем предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству. Условия льготного финансирования проектов в промышленности весьма привлекательны – субсидия предоставляется в размере ключевой ставки, что делает евразийскую площадку конкурентоспособной для запуска высокотехнологичных бизнес-инициатив», – отметил Бахыт Султанов.

Он сообщил о высокой эффективности процедур оценки регулирующего воздействия: за 10 лет работы механизма из более чем 15 тысяч предложений бизнеса свыше 60% учтены в итоговых решениях ЕЭК.

Бахыт Султанов пригласил участников мероприятия продолжить диалог на площадках Евразийского экономического форума и Международного форума «Антиконтрафакт-2026», которые пройдут в Астане 28-29 мая.