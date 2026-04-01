|17.04.2026
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ЕАЭС
15:47 17.04.2026
Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Айгул Рыскулова провела рабочую встречу с дипломатическими представительствами и национальными диаспорами государств Евразийского экономического союза в России, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В мероприятии приняли участие представители ряда государственных и общественных структур России и Кыргызстана, включая МИД и Общественную палату Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Представительств МВД и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России.
Обсуждены актуальные вопросы, связанные с функционированием единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.
«Наша задача – внимательно изучить поступившие вопросы и предложения, чтобы совместными усилиями создать благоприятные условия для трудовой миграции в странах Союза и способствовать развитию единого рынка труда», – отметила Айгул Рыскулова.
Участники мероприятия уделили особое внимание повышению информированности трудящихся о правилах пребывания в государстве трудоустройства, выразив заинтересованность в развитии системы статистических показателей в сфере трудовой миграции.
По итогам встречи отмечена важность обеспечения постоянного диалога между ЕЭК, дипломатическими представительствами государств-членов и национальными диаспорами.
