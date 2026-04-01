В ЕЭК ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ЕАЭС


15:47 17.04.2026

Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Айгул Рыскулова провела рабочую встречу с дипломатическими представительствами и национальными диаспорами государств Евразийского экономического союза в России, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители ряда государственных и общественных структур России и Кыргызстана, включая МИД и Общественную палату Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Представительств МВД и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России.

Обсуждены актуальные вопросы, связанные с функционированием единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.

«Наша задача – внимательно изучить поступившие вопросы и предложения, чтобы совместными усилиями создать благоприятные условия для трудовой миграции в странах Союза и способствовать развитию единого рынка труда», – отметила Айгул Рыскулова.

Участники мероприятия уделили особое внимание повышению информированности трудящихся о правилах пребывания в государстве трудоустройства, выразив заинтересованность в развитии системы статистических показателей в сфере трудовой миграции.

По итогам встречи отмечена важность обеспечения постоянного диалога между ЕЭК, дипломатическими представительствами государств-членов и национальными диаспорами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
