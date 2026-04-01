Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Айгул Рыскулова провела рабочую встречу с дипломатическими представительствами и национальными диаспорами государств Евразийского экономического союза в России, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители ряда государственных и общественных структур России и Кыргызстана, включая МИД и Общественную палату Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Представительств МВД и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России.

Обсуждены актуальные вопросы, связанные с функционированием единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.

«Наша задача – внимательно изучить поступившие вопросы и предложения, чтобы совместными усилиями создать благоприятные условия для трудовой миграции в странах Союза и способствовать развитию единого рынка труда», – отметила Айгул Рыскулова.

Участники мероприятия уделили особое внимание повышению информированности трудящихся о правилах пребывания в государстве трудоустройства, выразив заинтересованность в развитии системы статистических показателей в сфере трудовой миграции.

По итогам встречи отмечена важность обеспечения постоянного диалога между ЕЭК, дипломатическими представительствами государств-членов и национальными диаспорами.